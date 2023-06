La région de Mons-Borinage particulièrement touchée par les intempéries: “Tous nos véhicules sont sortis”

Les citoyens sont plus que jamais invités à rester chez eux en ce mardi soir. Les fortes averses de ces dernières heures provoquent en effet de nombreux embarras de circulation. Les pompiers de Mons, Saint-Ghislain et Dour ne comptent d’ailleurs plus les interventions. Aucun incident majeur n’est à déplorer pour l’instant. Les numéros d’urgence restent évidemment plus que jamais d’application en cas de problème.