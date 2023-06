Cédric Roussel, ancien joueur de foot professionnel, décède alors qu’il se trouvait à la terrasse d’un café de Mons

Cédric Roussel est décédé ce 24 juin alors qu'l était sur la terrasse d'un café montois. ©E.B.

Un peu avant 16 heures, quelques véhicules de police étaient toujours présents. Quelques personnes étaient toujours installées en terrasse mais les clients étaient invités à se diriger vers d’autres établissements. Cédric Roussel n’était âgé que de 45 ans. Né à Mons, il avait commencé sa carrière à la RAA louviéroise, alors en division 2. Il avait découvert la division 1 avec la KAA La Gantoise. Après un passage par le RAEC Mons au cours duquel il s’était classé meilleur buteur de la saison 2003, il rejoignait le KRC Genk et, l’année suivante, le Rubin Kazan.

Après 6 mois, il demandait à revenir en Belgique et était prêté au Standard de Liège. Après quelques passages par différents clubs, il s’engage en 2010 pour trois saisons en faveur du Football Couillet La Louvière, club de Promotion belge. En 2011, il est transféré au RUS Beloeil, en 1re provinciale du Hainaut. Il a été sélectionné à deux reprises en équipe nationale : le 12 février 2003, en amical contre l’Algérie, puis le 11 octobre 2003, contre l’Estonie, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2004.

"C'est avec une tristesse immense que nous devons communiquer. Notre légendaire Cédric Roussel, Ambassadeur passionné du club est décédé ce samedi", peut-on déjà lire sur la page du RAEC Mons. "Meilleur buteur du championnat avec l'Albert, Cédric fait partie des plus grands attaquants de l'histoire du RAEC Mons. Son incroyable association avec Jean-Pierre La Placa, ses coups de tête ravageurs et sa mentalité de guerrier resteront à jamais gravés. Fort impliqué dans la Renaissance du RAEC Mons, Cédric était régulièrement présent et voulait à tout prix aider le club de son cœur. Il se faisait aussi une joie d'aider l'USC Jemappes, notre club partenaire, la saison prochaine. Un hommage lui sera dédié lors du match face au Royal Charleroi Sporting Club ce dimanche. Nous sommes évidemment anéantis par cette nouvelle et nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de Cédric et à ses proches. "Un Dragon ne meurt jamais."