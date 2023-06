"Vous m'avez ramené à la maison", "Mes bourreaux n'ont rien détruit": les mots d'Olivier Vandecasteele avant de déchirer la bâche à son effigie

La foule était présente pour venir écouter son discours et le voir déchirer la bâche.

C'est guitare à la main qu'Olivier Vandecasteele est apparu. Il s'est ensuite lancé dans discours, en français, néerlandais mais aussi en anglais.

“Belgique je t’aime. Nous sommes forts ensemble, ce sont les mots que j’écrivais tous les soirs sur ma main gauche pour me donner un peu de courage. Je relisais et répétais ce mantra. En février 2022, j’ai dû accepter que ma vie se figeait. J’ai été coupé de tout, plongé dans le silence, sans moyens de communiquer. J’ai labouré mes sentiments de long en large. J’ai décidé d’accepter de manière radicale ce qui m’arrivait tout en essayant de ne jamais laisser tomber les bras. C’est d’abord votre souvenir qui m’a fait tenir. Dans ma solitude, j’ai cherché celles et ceux qui m’ont accompagné. Je les appelais mes pépites.” commençait-il.

"Mes bourreaux n'ont rien détruit"

Avant de poursuivre: “Un jour, j’ai appris qu’il y avait une pétition organisée en Belgique. Je m’y suis accroché comme à une bouée. J’ai imaginé visage après visage qui avait bien pu la signer. Vous m’avez ramené à la maison. Votre mobilisation m’a permis de résister. On m’a répété là-bas que vos actions ne mèneraient à rien. On prétendait que ça mettrait en péril les négociations. Mais vous avez accompagné ma famille dans cet enfer, je vous en serai éternellement reconnaissant. Depuis mon retour, j’ai compris ce que vous avez réalisé ensemble. Et bon Dieu que c’est beau. Certains d’entre vous ont imprimé leurs premières affiches. D’autres ont pour la première fois signé une pétition. Vous avez réalisé quelque chose d’exceptionnel. Mes bourreaux n’ont rien détruit, au contraire. Le monde a vu une Europe unie contre l’injustice.”

Et de conclure en coupant les bracelets de sa soeur et de sa nièce: “Merci à madame Lahbib, messieurs De Croo et Van Quickenborne pour votre détermination et soutien.”