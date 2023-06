Vives tensions au Delhaize de Mons: des insultes fusent, le personnel quitte le magasin

”Le magasin avait ouvert ses portes normalement, quelques clients étaient présents”, explique Rosario Sprio, délégué CNE. “Mais les travailleurs en ont assez, la coupe est pleine. Ce mercredi, une vive altercation a éclaté entre une responsable et l’un de nos collègues, également responsable. Il a été insulté du fait qu’il soit gréviste. Le conflit s’éternise et les tensions sont de plus en plus vives. C’était la goutte de trop.”

Les tensions sont vives, le personnel est à bout. ©D.R.

Vers 10 heures donc, les travailleurs ont décidé de quitter le magasin. “La quasi-totalité des travailleurs a décidé de suivre. Les choses vont trop loin. Nous ne savons pas quelle suite sera donnée. La responsable impliquée, auteur des insultes, ne s’est pas présentée au poste ce jeudi. La direction attend visiblement d’avoir sa version des faits.” Le magasin montois restera-t-il fermé toute la journée ? Difficile à dire.

”Tant qu’il n’y a pas d’huissier sur place, les portes resteront fermées. Si l’huissier arrive et nous signifie, le piquet sera levé. On tient par ailleurs à remercier la clientèle : le parking est pratiquement désert, nombreuses sont les personnes qui font demi-tour d’elles-mêmes.” Dans l’attente, mieux vaut en effet se diriger vers un autre magasin, Delhaize ou non…