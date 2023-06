La police abat un chien en rue à Maurage: "Selon moi, il y avait d'autres solutions"

Il était aux environs de 22H20 ce mardi lorsque le quotidien du quartier de la rue des Garennes à Maurage a été fortement perturbé. "On a entendu deux coups de feu venant de la rue", nous explique une riveraine. "Je suis allée chercher ma maman et on est sortie. On a directement vu le chien d'un voisin, abattu froidement. Son maître était lui aussi au sol, retenu par un des deux policiers. Pourtant, on connaît bien ce chien, un croisé boxer, et même s'il aboie lorsqu'on passe devant lui avec notre propre chien lorsqu'on le promène, il n'est pas vraiment violent et certainement pas dangereux."