Un homme âgé, dans sa Volvo, a soudain percuté l’arrière de la citadine d’un conducteur plus jeune. Les circonstances exactes ne sont pas connues. Toujours est-il que le véhicule du plus jeune a effectué un tête à queue avant de se retrouver sur la bande d’en face, le chauffeur heureusement sain et sauf.

Le conducteur de la Volvo, lui, a continué sa course en déviant sur sa droite: son véhicule a heurté un poteau électrique en béton, faisant tomber les câbles et le pylône sur la route, puis le coffrage du radar automatique installé au bord de la route, avant de s’arrêter.

La circulation a été arrêtée dans les deux sens sur cette artère, pendant que les pompiers de Beaumont et de Marcinelle, accompagnés d’une ambulance, intervenaient sur les lieux. Les services d’Ores et plusieurs équipes de la police locale Germinalt ont également été dépêchés sur place.

Heureusement, il semblerait que l’impressionnant accident n’ait finalement fait aucun blessé. Les deux véhicules sont par contre hors d’état de circuler et ont été enlevés par le dépanneur ACF Motors.