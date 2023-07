Nicolas Martin : "Je ne peux pas continuer comme cela, je suis obligé de me questionner sur le sens à donner à mon engagement politique"

Jusqu’ici, quel regard portez-vous sur cette mandature ?

L’objectif principal, depuis ma prise de fonction, c’est de transformer, développer, embellir Mons et ses communes fusionnées. Redynamiser les centres-villes de Mons et de Jemappes, sur le plan commercial, notamment. Mais aussi investir en faveur du cadre de vie et dans les infrastructures sportives, culturelles ou récréatives tout en renforçant le service aux citoyens. Depuis tout petit, j’entends ce sentiment que les investissements ne sont toujours que pour Mons. Nous avons donc fait le choix d’investir les gros subsides dans le centre-ville et d’utiliser les fonds communaux dans nos villes.

C’est une politique qui paie ?

Je pense que Mons est une ville superbe, avec un patrimoine exceptionnel, une dimension universitaire importante, une vie nocturne animée,… Elle a un potentiel fou et tout pour réussir. En cinq ans, les citoyens ont pu assister à sa transformation et on entend poursuivre sur cette lancée car les retours sont très positifs. C’est primordial de continuer à investir, à donner l’envie aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux citoyens de s’installer en ville. Une ville qui ne vit pas ou plus, c’est une ville qui ne donne pas confiance et qui, de ce fait, stagne économiquement.

L’opposition vous reproche régulièrement de creuser la dette pour organiser des événements. “Du pain et des jeux”, entend-on souvent. Vous avez l’impression de passer à côté de certaines priorités ?

On revendique haut et fort cette politique événementielle parce qu’elle permet à la ville de vivre et aux gens du monde entier de la découvrir. L’opposition a une vision rétrograde de la politique et préférerait visiblement une ville morte. Une ville, ce n’est pas seulement de la pierre et des briques, ce sont avant tout des gens. Comment la rendre attractive si rien ne s’y passe ? Dans la majorité des cas, on n’a rien inventé ; on célèbre la fête nationale, les fêtes de Wallonie, les fêtes de fin d’année, et on accueille quelques événements plus ponctuels comme la parade RTL, la CityParade ou le tour de Wallonie. Ce sont des événements qui connaissent un succès sans pareil et qui ont des retombées positives pour les commerçants. D’un point de vue financier, en dehors du Doudou, ces animations représentent moins d’1 % dans notre budget communal. Je reste persuadé que le jeu en vaut la chandelle ! Pour le reste, je tiens à rappeler que si les communes sont étranglées, c’est parce que de nombreuses charges ont été transférées sur leur dos – la police, les pompiers, les pensions, les revenus d’intégration sociale – sans que le gouvernement fédéral ne leur donne les moyens d’assumer. Bien entendu que nous utilisons les aides de la Région wallonne, et notamment le plan Oxygène. Il s’agit d’une aide légitime. Sans cela, deux solutions seulement existent : des économies drastiques, avec un plan de restructuration touchant au moins 200 agents communaux et ayant un impact direct sur la qualité de service aux citoyens, et l’augmentation de la fiscalité.

À vos yeux, les objectifs fixés en début de mandature sont atteints ?

On a en tout énormément travaillé, ce qui nous a permis de faire aboutir un nombre important de projets ou d’en lancer d’autres. On a travaillé sur différents volets : la redynamisation du centre-ville, la sécurisation de l’espace public avec notamment la mise en place de brigades PUMA et d’un groupe spécial d’intervention, l’amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments, la multiplication des espaces verts, le soutien aux clubs sportifs et aux associations, la réfection et l’embellissement de lieux publics et de voiries…

Certains Montois ont d’ailleurs l’impression que la ville n’a jamais été à ce point en travaux, ce qui a donné lieu à plus d’un coup de gueule…

Des travaux ne sont jamais agréables pour personne. Mais dire que l’on fait tout en même temps, c’est faux. Ce qui a été fait l’an dernier a simplement déjà été oublié. On est pourtant intervenu sur des axes importants, par exemple le quartier de l’Athénée, la rue Fétis, la rue des cinq visages, le square Saint-Germain et plusieurs rues à Cuesmes, Obourg, Jemappes,… On entreprend des chantiers conséquents et parfois, certains doivent cohabiter quelques semaines, comme c’est le cas au niveau du square Roosevelt et de la place Léopold, dans le quartier de la gare. C’est malheureux mais nous ne pouvions pas prendre le risque de perdre des subsides et de reporter sur la tête des Montois près de trois millions d’euros de travaux. Nous avons décidé de continuer notre chantier tout en accompagnant nos commerçants, comme aucune autre ville ne l’a jamais fait jusqu’ici et en maintenant tous les accès de ville libres. C’est un mal pour un bien, même si la situation n’a pas été idéale, car la ville devient chaque jour plus belle qu’hier.

Quels sont les dossiers qui devront aboutir d’ici la fin de la mandature ?

On a déjà bien travaillé mais il en reste un certain nombre ! Certains sont déjà bien avancés et aboutiront ou seront à poursuivre au-delà de 2024. Dresser une liste exhaustive est impossible mais on peut citer la cité administrative dont le dossier est en cours d’examen par l’administration ; la démolition et reconversion des tribunes 3 et 4 du stade de football ; la rénovation du Waux-Hall qui débutera en septembre ; l’ouverture de nouvelles crèches à Cuesmes, Ghlin, Jemappes et Mons via l’intercommunale ; la rénovation de salles calva ou d’infrastructures sportives ; la construction d’un nouvel hôpital à l’avenue Wilson, sur laquelle le bureau d’architecte avance ou encore la construction du logipôle d’Helora sur le site Géothermia,… On poursuivra nos investissements sur les voiries et nos efforts pour la recommercialisation du bas du piétonnier (certaines cellules ont été libérées par de grandes enseignes et doivent retrouver preneur, NdlR) ou le haut du piétonnier via notre maternité commerciale. Plusieurs candidats se sont déjà montrés intéressés.

Plusieurs projets concernent par ailleurs la disparition de chancres…

Effectivement. C’est par exemple déjà le cas au niveau de la place Léopold, où les travaux avancent à grand pas. Un espace vert sera aussi aménagé en lieu et place de l’ancien Aldi de Jemappes. Nous avançons également sur la reconversion du site des laminoirs de Jemappes, qui accueillera un pôle de formation et une salle dédiée à la pratique de la gymnastique. Les anciennes tours de Ghlin disparaîtront et laisseront place à du logement via Toit&Moi. Dans le même ordre d’idée, les tours du Coq, à Jemappes, seront détruites.

Globalement, vous tirez donc un bilan positif de cette mandature ?

Je pense que l’on peut être fier de la charge de travail abattue. Les projets ne sortent pas de terre seuls, il y a des équipes qui ne comptent pas leurs heures derrière nous. On a fait notre possible pour faire bouger les lignes et prendre en compte les demandes de la population, tout en gérant diverses crises. Je pense que l’on a montré que nous étions dignes de confiance. Pour autant, nous ne fermons pas les yeux sur tout ce qu’il reste à faire. J’estime par exemple que le quartier de la gare reste problématique et que d’autres moyens devront encore être déployés pour l’améliorer, tant du point de vue de la sécurité qu’au niveau de son tissu commercial et du logement. Je pense aussi qu’il y a lieu de tirer la rue d’Havré vers le haut, en implantant davantage de beaux commerces. Ce sont des choses sur laquelle on n’a pas forcément la main mais on doit réfléchir à ce qu’il est juridiquement possible de faire. Pour le reste, on doit rester attentifs à la problématique des marginaux ; des personnes qui ont généralement un logement mais qui vivent en rue, avec les problèmes que cela entraîne pour notre population et pour eux-mêmes. Certains doivent être pris en charge pour être réinsérés dans la société sans pour autant être orientés vers un centre psychiatrique. Cette structure, aujourd’hui, nous ne l’avons pas. Nous cherchons aussi toujours une solution pour les gens du voyage, mais nous estimons que c’est à la Région wallonne à trouver un terrain adapté.

Vous avez récemment annoncé devoir réfléchir à une éventuelle nouvelle candidature en 2024. Vous seriez prêt à quitter la politique ?

J’ai énormément de plaisir à travailler avec les équipes actuelles et c’est un vrai bonheur de voir la ville se transformer. Se dire que j’ai joué un rôle là-dedans, c’est gratifiant. La fonction de bourgmestre est, selon moi, la plus belle en politique. Mais elle est aussi extrêmement prenante. Elle nécessite un investissement total et permanent, ce qui ne laisse que très peu de place à la vie personnelle. J’ai fait le choix, à l’époque, de me consacrer pleinement à ma ville et je n’ai aucun regret. Mais je ne peux pas continuer comme cela. Je travaille jusqu’aux petites heures de la nuit chaque jour, ce qui n’est pas tenable sur le long terme car cela se fait au détriment de ma vie privée et de ma santé. Au bout de presque six années, je suis obligé de me questionner sur le sens à donner à mon engagement politique. Je me laisse donc l’été pour réfléchir et me positionner.

Dans l’opposition, certains estiment qu’il s’agit d’un appel du pied pour d’éventuelles plus hautes fonctions…

Je n’ai jamais été en quête de mandats. Ce que je cherche, c’est à travailler dans l’intérêt de la population. Il y a encore de beaux projets à finaliser d’ici octobre 2024 et à développer au lendemain de l’échéance électorale. Peu m’importent les jeux purement politiciens et les on-dit. Je sais que j’ai la reconnaissance d’une partie de la population et que j’ai été légitime dans ma fonction ; les scores de 2018 l’ont prouvé.