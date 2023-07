Jacqueline Galant violemment menacée par une automobiliste: "C’est probablement encore une fois une question d’éducation…"

”Je vous explique la situation, je suis sur la N56 (Route d’Ath), à côté de l’Impasse des Bruyères. On est touriste et je trouve ça inadmissible que nous, on se retrouve au bord de la route avec un bébé, une jante crevée parce que vos p****** de routes sont mal entretenues. Y a des trous de fils de p*** – des trous de fils de p***, vous m’avez bien compris – qui m’ont n**** ma jante.”

Et l’automobiliste de poursuivre : “Moi je suis au bord de la route, avec un bébé, vous êtes vraiment des gros c*******. Donc j’espère que votre p***** de route, elle va être réparée parce que je vais venir et vous péter la gueule sinon. Au Revoir !” Un langage des plus fleuris qui témoigne de la colère d’une usagère victime de l’état déplorable de la route d’Ath, mais qui reste évidemment inacceptable.

Plainte déposée

La bourgmestre a d’ailleurs décidé de porter plainte “par principe”. “On ne peut accepter de tels propos et encore moins des menaces”, estime-t-elle. “Cette dame avait contacté l’administration et on lui a donné mon numéro. C’est mon numéro personnel, je n’ai que celui-ci. Elle est française et elle n’a probablement pas connaissance du fonctionnement de notre pays et du fait qu’il s’agit d’une voirie régionale. Mais où est le respect dans cette histoire ?”

Ce mardi encore, Jacqueline Galant se disait stupéfaite d’avoir reçu un tel appel. “Je peux comprendre qu’elle soit dans une situation délicate et qu’elle soit énervée. Mais de là à insulter quelqu’un ? Si je m’étais retrouvée dans une situation similaire, en France ou ailleurs, il ne me serait même pas venu à l’idée de contacter le maire pour l’incendier. C’est probablement encore une fois une question d’éducation…”

Bourgmestre de Jurbise depuis 2000, Jacqueline Galant se dit peu surprise du blues des mandataires, une réalité mise en exergue fin 2022 par le Congrès des Pouvoirs Locaux. “Lorsque je vois ce genre de choses, je comprends. Je pense avoir les épaules solides et les contacts avec la population sont très bons, même s’il y a des mécontents. Je n’ai que très rarement dû faire face à tant de violence. Mais ce n’est pas un cas isolé.”

Pour le reste, on rappellera que la route d’Ath est une voirie régionale et que Jacqueline Galant milite depuis des années auprès des ministres compétents – actuellement, le ministre Philippe Henry (Ecolo) – pour obtenir sa réfection. Ce dernier pourrait une nouvelle fois être interpellé à la rentrée parlementaire.