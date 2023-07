"Il y a 28 ans que l’on vit ici mais, après un tel accident, on n’a plus envie d’y habiter !"

Le conducteur de la camionnette, un habitant de Staden de 44 ans, est décédé sur place. Le chauffeur du camion des Ets Essers, Cédric Conseil, a rendu son dernier souffle à l’UZ Gent. Originaire de Deûlémont, âgé de 46 ans, il était père de trois enfants.

Sur place, l’heure est au constat. Sur une rangée de six maisons, trois sont inhabitables, l’une a subi des dégâts à la toiture et trois sont inhabitables.

Certains aspects doivent encore être sécurisés, comme ces panneaux photovoltaïques en suspension. ©ÉdA

"Il y a déjà eu tant d’accidents à ce carrefour"

Mercredi matin, le spectacle est à la désolation. L’heure est au ballet des assureurs, des experts et des contre-experts. Michaël et Delphine Caulier, qui résident dans la maison depuis 21 ans, venaient de terminer leurs travaux de rénovation. “Nous étions absents au moment des faits”, explique Michaël. “Ma femme était au travail et je promenais le chien en bordure de Lys. Hier, quel spectacle ! Nous avons perdu tous nos souvenirs et, dans nos affaires, il n’y a pas grand-chose de récupérable. Notre assureur a veillé à nous reloger dans le gîte des Ecuries Saint-Georges, à Houthem et il cherche à nous trouver un logement. On voudrait être indemnisés correctement afin de refaire notre vie ailleurs. Il y a déjà eu tant d’accidents à ce carrefour ! Le dernier datant de dimanche dernier ! Et c’est sans compter la vitesse excessive des véhicules, particulièrement des camions qui font tout trembler !”

Des propos corroborés par Jean-Claude Cornil et son épouse, dont la maison est aussi inhabitable ! “L’étage a été complètement détruit, le rez-de-chaussée a beaucoup souffert. Il y a 28 ans que l’on vit ici, mais on n’a plus envie d’habiter là ! Nous avons dormi cette nuit chez notre fille et l’on cherche une solution plus durable, d’autant plus que l’on a des animaux.”

En plus de la maison, les dégâts vont chiffrer : “Toutes mes cannes à pêche sont brûlées, j’avais mis pour 20 000 € de panneaux photovoltaïques, etc. Sans compter les cônes des Mountches qui étaient stockés chez moi”, explique Jean-Claude. “Quant à ma voiture, une Golf assez récente, elle est intacte puisqu’elle se trouvait au fond du garage. Mais va-t-elle encore démarrer après un tel brasier ?”

La voiture, qui a été soumise à de hautes températures, aura-t-elle subi des dégâts? ©ÉdA

Tous les riverains sont unanimes pour saluer le travail des services sociaux tant des communes de Heuvelland, Messines et Comines-Warneton. “Nous avons été fort bien accueillis à Messines, dans les structures du Peace Village, commente Delphine. Et l’OCMW de Heuvelland vient encore de nous appeler pour voir si l’on ne manquait de rien ! Chapeau aussi à notre assureur, qui fait le maximum pour nous aider”.

Le quartier a aussi subi une sérieuse pollution : “Le réservoir du camion, et l’on parle de 500 litres, s’est embrasé. Le gasoil a suivi la pente. Les pompiers ont dû intervenir plus loin parce le fossé prenait feu !”