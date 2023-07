Possible tentative d’enlèvement à Boussu : “Il s’est jeté sur moi avec un mouchoir à la main pour le mettre sur mon visage”

”Un homme de type européen, avec un accent italien prononcé, à bord d’une Lancia Ypsilon de couleur grise, immatriculée en Italie et dont la plaque est GM 0**C* (je ne peux pas afficher la plaque en entier) s’est présenté à moi comme un livreur à domicile pour Paris XL”, explique-t-elle sur les réseaux sociaux. “Il m’a proposé d’aller dans son coffre sentir des parfums.”

La jeune femme a refusé. “Il s’est alors jeté sur moi avec un mouchoir à la main pour le mettre sur mon visage. J’ai su le pousser de toutes mes forces et rentrer dans ma voiture me mettre à l’abri. J’ai immédiatement prévenu la police. Grâce à sa plaque, la police a des photos de lui sur la route dans Boussu et les alentours.” Toujours selon la victime, la plaque l’agresseur présumé serait fichée au niveau international.

Une enquête est en cours

Cette dernière information, la zone de police boraine ne nous l’a pas confirmée. Elle nous confirme en revanche qu’une plainte a bel et bien été déposée et qu’une enquête est en cours. Cette dernière commence tout juste, aucun élément complémentaire n’a donc été communiqué à ce stade. Mais l’on sait que l’affaire est prise au sérieux. Et pour cause : si ce témoignage “public” est largement diffusé sur les réseaux sociaux, il a permis à d’autres personnes de prendre la parole.

Depuis ce mercredi, ce sont en effet des dizaines et des dizaines de cas similaires qui sont relatés sous la publication d’origine. Des jeunes femmes évoquent des expériences très ressemblantes, soit avec le même individu, soit avec des personnes évoquant exactement les mêmes motifs, sur des parkings de Jemappes, Hornu, Cuesmes, Quaregnon, Binche, Morlanwelz ou encore Anderlues. Dans la majorité des cas, un simple “refus” de conversation a suffi à faire partir l’individu.

Cas isolé et à imputer à un seul individu ou bande organisée qui agit à des fins que l’on ignore ? L’enquête devra notamment répondre à ces questions. En attendant, la zone de police boraine rappelle quelques conseils de prudence. “Les citoyens sont appelés à se méfier des situations suspectes, des offres apparemment trop alléchantes telles que des produits de luxe à prix réduits. Cela pourrait être le prétexte à une escroquerie (contrefaçons) ou pire encore.”

Et d’ajouter : “Il faut éviter de se promener seul dans des endroits isolés, toujours se méfier des inconnus qui vous abordent, et bien entendu prévenir les services de police en cas d’agissements suspect et ce que vous soyez victime ou témoin.” On rappellera que les zones de police sont accessibles par téléphone sept jours sur sept, 24 heures sur 24.