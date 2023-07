C’est le cas de quatre personnes de nationalité françaises, interpellées et arrêtées lors des contrôles routiers organisés par la zone de police Boraine. Les individus se trouvaient en possession de 1 425 pilules d’ecstasy, 8,77 grammes de 3MC, 4,82 grammes de Kétamine, 17,25 grammes de MDMA et 92 grammes de cannabis. Leur véhicule a également été saisi.

En plus de cela, deux personnes ont été arrêtées administrativement pour séjour illégal. Elles ont été interceptées dans le cadre d’une tentative d’entrée sur le site sans bracelet. Deux individus ont également été interpellés à l’entrée des campings en possession de 40 comprimés d’ecstasy (30 pour le 1er et 10 pour le 2ème) et sur le site du festival d’un individu en possession de 30 comprimés d’ecstasy. Les 3 individus ont été amenés au poste de police et ont dû se soumettre à une transaction immédiate.

Au niveau circulation, la densité la plus importante est survenue entre 14h et 18h. Le trafic était alors au ralenti mais jamais à l’arrêt. Les dispositifs routiers, coordonnés entre la zone de police Boraine, le service des douanes et la brigade de contrôle des taxes de la Région Wallonne ont permis de contrôler 198 véhicules, cinq bus et 214 personnes. Au total, 14 conduites sous influence ont été recensées. 10 l’étaient pour stupéfiants et quatre pour alcoolémie. Cinq permis pour une période de 15 jours ont dû être retirés. Dix PV de roulage et six perceptions immédiates ont été dressés. Un véhicule a été enlevé et 21 PV judiciaires dressés. Quatre arrestations ont aussi été menées.

Dans les véhicules, la police a notamment mis la main sur 175,85 grammes de Marijuana, 1,2 gramme de cocaïne, 1,428 pilule de XTC, 18 grammes de MDMA, 2 grammes de speed, 6,42 grammes de Kétamine, 8,77 grammes d’amphétamine et 21 joints. Les transactions immédiates pour détention de stupéfiants s’élèvent à 1 425 euros. Le service des taxes a quant à lui perçu 12 126 euros.

Parallèlement à ce dispositif, des contrôles d’alcoolémie ont été menés par la police fédérale de la route. Le dispositif de lutte contre les stupéfiants a rédigé 35 PV pour détention de stups ce jeudi. un PV de suspicion de vente a également été dressé. 35 procédures crossborder (transaction immédiate) ont été menées. Le montant total des transactions s’élève à 7 850 euros.

Au niveau des saisies, les forces de l’ordre ont mis la main sur 251,82 grammes de cannabis, 19,75 grammes de cocaïne, 70 pilules de XTC, 13,41 grammes de MDMA, 50,45 grammes de résine de cannabis, 5,08 grammes de kétamine, 2,2 grammes d’amphétamines, 1,4 gramme de champignons trois pilules de 2CB, 50,69 grammes de cathinone et 22,83 grammes de CBD.

542 entrées ont été comptabilisées au poste des pompiers et services de secours. 18 évacuations ont eu lieu depuis le début du festival.