Bagarre entre bandes de motards: la victime heurtée à 2 reprises par un véhicule

Le dossier a été mis à l'instruction cette nuit à Mons auprès du juge de garde. "Il est plus que probable que ce dossier sera transféré cette semaine à un autre magistrat instructeur. L'instruction est qualifiée d'une part de tentative de meurtre, pour les faits liés aux coups de marteau, et d'autre part d'assassinat concernant la victime qui est décédée", expliquait un peu plus tôt Vincent Macq, procureur du roi de l'arrondissement judiciaire de Tournai-Mons.