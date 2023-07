Tournai: deux morts et deux personnes dans un état critique après un accident

"Ce n'est plus une série noire mais un véritable film d'horreur. Hier soir, on m'a informé qu'un accident s'était produit à Beclers impliquant un seul véhicule avec à son bord 4 jeunes personnes. Le bilan est catastrophique : deux jeunes sont décédés et deux autres dont une jeune fille de 13 ans sont dans un état critique. Je présente mes sincères condoléances aux différentes familles. Je suis effondré", a indiqué le bourgmestre de Tournai, sur sa page Facebook.