Quand les riverains voient leur terrain disparaître : "Faire en sorte que le propriétaire le reste, mais que le gestionnaire public puisse intervenir"

Le chantier devrait démarrer en 2024 et s’achever d’ici à 2026. Il devrait permettre une diminution des risques d’inondations aux abords de la rivière et rendre le cours d’eau plus résistant aux sécheresses tout en améliorant la biodiversité locale.

Martins-pêcheurs et gravelots

"On espère notamment que les milieux deviendront plus favorables à la reproduction des poissons et que les milieux naturels qui vont être recréés en naturalisant la rivière vont pouvoir accueillir des nids de martins-pêcheurs et des gravelots, une sorte de petit échassier", se réjouit Alain Bouchat, conservateur bénévole de la réserve naturelle de Couvin.

La biodiversité de la plaine de l’Eau Blanche est déjà très riche : cent espèces d’oiseaux nichent dans le périmètre. C’est quasiment un record en Belgique. Cependant, certaines espèces qui ont pour habitat naturel le bord des rivières n’y sont plus présentes depuis longtemps. C’est le cas de l’hirondelle de rivage, de la cigogne blanche et du balbuzard pêcheur dont le conservateur espère voir le retour suite à la renaturalisation de la rivière.

Des propriétaires lésés ?

Mais si les naturalistes sont convaincus des bienfaits du projet, on ne peut pas en dire autant de tous les riverains qui pourraient voir leurs terrains impactés par les travaux.

"La restauration des rivières, c'est incroyable. Avec quelques aménagements, on pourrait se croire dans le Montana ! Mais ces modifications ne sont pas sans conséquences sur les riverains et génèrent leur lot de conflits. Moi, je suis un convaincu des bénéfices de la renaturalisation. Mais quand j'essaye de parler des bienfaits autour de moi, ça ne suscite pas forcément un grand enthousiasme. Il faut être honnête, tout le monde ne comprend pas forcément l'intérêt de la restauration des cours d'eau et certains n'hésitent pas à montrer leur opposition au projet", souffle Thomas (prénom d'emprunt), un riverain de l'Eau Blanche.

"La reméandration entraîne divers problèmes au niveau de l'exploitation des terrains. Beaucoup de propriétaires fonciers sont proches de la nature mais si une partie de leur terrain doit disparaître au profit de la rivière ou de la Région wallonne, ils sont directement moins ravis. Sur le long terme, il faudra prendre ces enjeux en compte en discutant bien avec toutes les personnes impliquées pour leur expliquer l'intérêt de la renaturalisation mais aussi pour les informer objectivement sur les conséquences de l'érosion", poursuit-il.

Servitude

"La maîtrise foncière est essentielle pour pouvoir agir, abonde la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. En travaillant sous une forme d'appels à projets, ça facilite les choses parce que les communes choisissent des lieux où elles ont une maîtrise foncière ou un partenariat avec d'autres propriétaires. Mais on a aussi travaillé sur le cadre légal pour pouvoir intervenir sous une forme de servitude d'utilité publique pour certains aménagements destinés à réduire le risque d'inondation. Le but est de faire en sorte que le propriétaire reste propriétaire mais que le gestionnaire public puisse intervenir", précise-t-elle.