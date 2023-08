La reine Paola et le ministre italien Antonio Tajani présents le 8 août au Bois du Cazier

Le vice-président du conseil italien des ministres et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s'est déjà rendu à plusieurs reprises au Bois du Cazier, notamment lorsqu'il était commissaire européen. Il entretient une "sensibilité tout à fait particulière pour le site et pour les commémorations qui ont une portée majeure pour les peuples italien et belge", a indiqué Federica Favi.