”C’est avec une infinie tristesse que nous devons vous annoncer ce soir la mort de notre petit Sayun, le dernier des éléphanteaux d’Asie nés à Pairi Daiza, explique le parc animalier. Celui que nous chérissions tant a été emporté par l’herpèsvirus de l’éléphant (EEHV, Éléphant Endotheliotropic Herpesvirus), cette maladie qui menace la survie de tous les jeunes éléphants d’Asie, tant en milieu naturel qu’au sein des Jardins zoologiques”, écrit également Pairi Daiza.

Les premiers symptômes sont apparus dimanche après-midi. S’en sont suivies des hémorragies internes qui ont entraîné des perfusions de sang prélevé sur deux autres éléphants mais cela n’a pas suffi. L’éléphanteau est mort “entouré de ses familles”, en présence des soigneurs et vétérinaires.

”La mort de Sayun nous bouleverse et nous révolte. En sa mémoire et en celle de tant d’autres petites victimes, nous redoublerons d’énergie, avec la Pairi Daiza Foundation, avec vous, pour contribuer de toutes nos forces, par tous les moyens et le plus rapidement possible, à la découverte d’un vaccin contre cette horrible maladie”, termine Pairi Daiza.