Paolo Falzone, le chauffard de Strépy, est libéré sous bracelet électronique

C’était une possibilité mais jusqu’ici, les familles et les proches des victimes du drame de Strépy-Bracquegnies avaient pu souffler : en appel contre la décision d’octroyer un bracelet électronique au chauffard, Paolo Falzone, le parquet avait toujours obtenu gain de cause. Ce mercredi cependant, le juge d’instruction en charge du dossier a accepté cette disposition. Le chauffeur de la BMW qui avait provoqué la mort de six personnes lors du carnaval du Strépy est libéré sous bracelet.