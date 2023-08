Deux personnes toujours dans un état grave au lendemain de l’incident de manège à la foire de La Hestre

À lire aussi

Bien qu’une personne ait pu sortir de l’hôpital, les autres y sont encore pour diverses raisons. “La jeune fille de dix ans est désormais hors de danger. Une personne se trouve cependant toujours dans un état grave et est suivie au CHU Tivoli. En ce qui concerne les cinq autres personnes éjectées de l’attraction, trois ont été opérées en orthopédie, une est encore sous le choc et la dernière a quant à elle pu quitter l’hôpital”, explique Bruno Pozzoni, bourgmestre de Manage, encore touché par ce qu’il s’est passé ce dimanche.

En plus de ces sept victimes directes de l’incident, des centaines d’autres sont encore sous le choc. Une ligne d’écoute a donc été ouverte pour permettre à ces personnes de discuter avec une aide psychosociale, joignable au 0473/13.24.07. Une salle avait également rapidement été mise à disposition des citoyens pour discuter avec des médecins et des psychologues. “Les personnes qui n’ont pas été blessées ne sortent pas nécessairement indemnes de ce genre de chose. Il faut également pouvoir leur apporter une aide si elles en ressentent le besoin”, avait indiqué Bruno Pozzoni, présent sur place au moment de l’incident.

Pour le reste, une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident. Le parquet et l’auditorat du travail étaient d’ailleurs descendus sur les lieux. Le métier va être examiné et des conclusions devront être tirées. Quant au forain, il a été entendu par la police. Les 24 prochaines heures devraient être déterminantes pour les sept personnes blessées lors de cet incident.

D’après les experts descendus sur place, le système de fermeture et de blocage de l’attraction est cassé. “Des analyses plus approfondies vont avoir lieu pour désormais déterminer si la cassure est à l’origine de l’accident ou si c’est l’accident qui est à l’origine de la cassure. Le forain avait quant à lui été privé de liberté. L’état de santé des deux victimes les plus sévèrement touchées s’est stabilisé. Le forain a donc pu être relaxé”, conclut le parquet de Charleroi.