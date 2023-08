Une septantaine de voitures en panne après avoir fait le plein dans une pompe wallonne : "Les victimes seront indemnisées"

En cause ? Le diesel et l’essence avaient été versés dans les mauvaises pompes. Celles contenant normalement de l’essence étaient alors remplies de Diesel et inversement. Une situation qui a immédiatement fait réagir les victimes sur les réseaux sociaux où de nombreux témoignages affluent depuis le début de semaine. La compagnie de stations-service se veut tout de même rassurante affirmant que toutes les victimes seront dédommagées.

”Après avoir fait le plein de ma voiture, j’ai rapidement constaté qu’elle avait du mal à démarrer et qu’elle perdait de la puissance. Je me disais bien que ce n’était pas normal”, indique un habitant de Dour sur le groupe citoyen “Ca s’passe à Dour”. “Ma voiture n’a que deux mois mais fait déjà des siennes depuis que j’ai fait le plein”, regrette une autre habitante. “Le témoin moteur s’est allumé directement après avoir remis de l’essence”, ajoute une autre automobiliste dans une série de témoignages, aussi nombreux que le nombre de victimes.

Après cette mésaventure, bon nombre d’entre eux ont dû se rendre chez le garagiste pour faire une vidange complète du réservoir. Pire, d’autres ont vu leur voiture rendre l’âme ne leur permettant donc pas de réagir à temps. Une situation dont est bien consciente la compagnie qui invite les citoyens à les contacter.

Une septantaine de plaintes

”Ce lundi, plusieurs clients ont signalé avoir rencontré des problèmes avec leur véhicule après avoir fait le plein à la station Dats24 de Dour. Une enquête a été immédiatement ouverte et les pompes concernées ont été fermées. Nous confirmons, après enquête par un organisme d’analyse indépendant, que du diesel a bien été versé dans le réservoir destiné à l’essence Euro 95 et vice versa. Entre-temps, 70 clients ont signalé des dommages et sont contactés par notre service clients. Un dossier est en cours d’ouverture auprès de la compagnie d’assurances pour chacun d’eux”, indique Hanne Poppe, attachée de presse de Dats24.

Les réservoirs ont quant à eux été vidés. Par la suite, ceux-ci, ainsi que tous les tuyaux allant des citernes aux pistolets, seront nettoyés. Ce n’est qu’après ce nettoyage approfondi que les réservoirs seront remplis et que le ravitaillement normal reprendra. “Nous nous attendons à ce que les pompes soient à nouveau disponibles ce vendredi pendant la journée”, ajoute Hanne Poppe.

Les victimes indemnisées

Certains clients lésés ont déjà pu obtenir une réponse de Dats24 qui laisserait sous-entendre que seul le plein serait remboursé par la firme mais pas les frais de réparation de leur voiture. Une affirmation que dément Dats24. “Nous nous occupons immédiatement du remboursement du ravitaillement en carburant, sans l’intervention de la compagnie d’assurances. Nous sommes actuellement en train de collecter toutes les données nécessaires auprès des clients concernés à cet effet. Pour toute autre plainte légitime (comme un véhicule en panne à cause d’une erreur de carburant), un dossier de demande d’indemnisation sera ouvert auprès de la compagnie d’assurances, et sera réglé par la compagnie d’assurances par la suite. Nos clients ne seront donc bien entendu pas laissés-pour-compte”, conclut Hanne Poppe.