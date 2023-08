De retour ce vendredi, la ducasse d'Ath va voir son "Sauvage" se transformer en Diable

Le programme est réglé comme du papier à musique. Dès 15h00 ce vendredi, ce sera la sortie du géant Tirant suivie, dès 16h00, du Grand prix du Mayeur de tir à l'arc, sur la place de l'Esplanade. Vers 22h00 est prévu le brûlage des marronnes du géant Goliath.

Le samedi 26 août à midi, "Julienne", la grosse cloche de l'église Saint-Julien, annoncera le début officiel de la fête. Vers 15h00, escortés par le groupe des Bleus, le géant Goliath (Gouyasse en patois) et sa dame se rendront en dansant de l'Hôtel de Ville à l'église Saint-Julien où sont célébrées les vêpres du couple. A 17h00, les jeunes mariés retourneront vers l'Hôtel de Ville où le berger David affrontera sur la Grand-place le géant philistin. La soirée sera ponctuée d'un concert de carillon puis d'un concert de la Royale Fanfare Union Saint-Martin. À partir de 21h00, un défilé aux flambeaux du "Canon du Mont Sarah" est prévu dans les rues de la ville. Les participants animeront les rues en chantant un air de la Muette de Portici.

Le dimanche 27 août, à 09h45, un cortège composé de sept géants, huit chars allégoriques, de fanfares et de groupes historiques s'élancera face à la gare et traversera la ville pour arriver vers 14h00 à l'Esplanade.

Ces dernières années, la présence du "Sauvage" parmi les figurants, un acteur du cortège folklorique créé en 1873, avait suscité la polémique, sur fond d'accusations de racisme. Afin d'apaiser les tensions, il avait été décidé que ce personnage ne porterait pas en 2022 ses chaînes et l'anneau placé dans son nez. Une commission citoyenne a été mise en place. Dans ses conclusions, elle s'était orientée vers la suppression du "Sauvage" au profit de son nom d'origine, à savoir le Diable.

"Le Sauvage, tel qu'on le connaît, sera présent au début du cortège. Il évoluera au fil du cortège et il y aura une surprise en fin de parade. Je ne peux en dire plus pour l'instant. Ce diable fantastique n'aura plus d'apparence humaine. Ce nouveau modèle de présentation sera totalement effectif lors de la ducasse de 2024", a annoncé le bourgmestre d'Ath, Bruno Lefebvre.

La Ducasse se poursuivra encore lundi, avec une promenade des géants en ville.