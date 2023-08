L’inauguration de la gare de Mons repoussée en 2024

En juin, dans nos colonnes, la SNCB avait diffusé quelques photos inédites et refait le point sur l’avancement du chantier. Désireuse de ne plus regarder dans le rétroviseur et de revenir sur les quelque 13 années écoulées, la SNCB se tournait vers le futur : les escalators avaient été installés, les ascenseurs étaient en cours de pose.

Concernant la passerelle, la construction de la structure métallique et de sa couverture ainsi que la peinture sont dans l’ensemble finalisés. L’habillage latéral des escaliers d’accès et le revêtement métallique sous la passerelle seront posés dans les prochains mois. “Dans la galerie principale, la chape, le carrelage et le chauffage au sol sont installés. Une bonne partie des vitrages des cloisons vitrées de la galerie sont posées pour délimiter les différents espaces. Des cloisons de séparation sont aussi en cours d’installation et, dans les prochains mois, nous achèverons la pose de ces cloisons et de faux plafonds”, expliquait alors Marianne Hiernaux, porte-parole.

Il faudra alors procéder à l’installation de l’éclairage et opérer les aménagements intérieurs des espaces d’accueil et de service, en ce compris la pose des techniques spéciales (ventilation, chauffage et électricité). “Le revêtement de sol des grands escaliers pour accéder à la passerelle a aussi été posé. Tous les escalators ont été installés. Les cages d’ascenseurs sont construites et leurs structures fixes sont posées. Actuellement, les ascenseurs sont en cours de pose et de réglages techniques.”

Au niveau des quais, le gros œuvre des accès vers les quais est finalisé, de même que les auvents au-dessus des quais. “Les quais ont été pavés à l’exception des bouts de quais au niveau des passerelles provisoires. Les quais sont donc déjà fonctionnels mais plusieurs équipements définitifs sont en cours d’installation au niveau sonorisation, éclairage, bancs, signalétique”, poursuit la porte-parole.

En matière de parking, du changement a été constaté ces derniers mois. Le premier parking voiture est en service depuis plusieurs mois du côté du palais des Congrès. Le gros-oeuvre et les chapes du parking de la place Léopold sont finalisés. “Des finitions telles que la peinture des murs et des sols ou des équipements techniques sont prévues dans les prochains mois. Son accès côté boulevard Charles Quint sera réalisé après le retrait de la gare provisoire.”

Des finitions au niveau des abords de la gare sont en cours côté place des congrès, notamment pour le pavage au bas des escaliers. Côté ville, le pavage se poursuit sur la place. “Différents raccordements routiers et bus (accès des bus à la gare) ont été réalisés. Le raccordement entre le boulevard Charles Quint et la gare se fera quant à lui après le retrait de la gare provisoire. Concernant les locaux techniques et les bureaux du personnel des trains, l’aménagement intérieur et la pose des techniques spéciales (chauffage, ventilation, eau et électricité) sont en cours.”

Bref, le travail se poursuit assidûment pour enfin boucler ce chantier et permettre une mise en service. On insistera cependant sur le fait que mise en service n’équivaut pas pour autant à une fin de chantier, puisque divers aménagements se poursuivront au-delà du grand jour, en parallèle de la disparition de la gare provisoire.