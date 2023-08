Ce musicien se fait voler ses instruments à Mons : "C’est une partie de moi qui s’en va avec ce vol"

Au-delà du préjudice de 4 000 euros, c’est surtout une profonde tristesse émotionnelle qui anime le musicien. La police de Mons/Quévy ne peut pas faire grand-chose pour lui venir en aide. En l’absence de caméras de surveillance et de témoins, son champ d’action est bien limité.

C’est donc avec amertume est tristesse que Charles Christiaens, animateur à MARS et bassiste des Morning Mood, nous a raconté sa mésaventure, survenue ce mardi. “Avec mon groupe des Morning Mood, nous avions l’occasion de nous rendre dans deux écoles ce mardi matin afin de faire vivre une rentrée musicale aux élèves. Je devais ensuite me rendre à Mons pour suivre la réunion d’animateurs de Mons Arts de la Scène dont je fais partie. Tout au long de cette réunion, je gardais un œil sur mon véhicule qui était garé non loin de l’entrée du théâtre “Le Manège”. Malgré tout, quelqu’un est parvenu à forcer la serrure de mon véhicule pour ensuite y dérober les trois housses, comprenant mon matériel de musique, qui s’y trouvaient”, raconte-t-il.

Une mésaventure dont le préjudice s’élève à 4 000 euros. Au-delà de l’aspect financier, c’est surtout une perte émotionnelle que le bassiste des Morning Mood doit déplorer. “Ma basse était pratiquement faite sur mesure. Je l’avais achetée 600 euros à l’époque avant de débourser plus de 1 000 euros pour la mettre à mon goût. C’est avec elle que j’ai joué ma première et ma dernière musique. C’est donc véritablement une partie de moi qui s’en va avec ce vol”, poursuit Charles Christiaens. En plus de cela, plusieurs dates de concert se profilent à l’horizon pour le groupe. C’est donc avec le matériel d’un autre que le bassiste devra s’illustrer…

“Une amie présente sur place a immédiatement contacté la zone de police. Malheureusement, la rue ne dispose pas de caméra de surveillance. Les forces de l’ordre ne peuvent donc pas faire grand-chose. J’ai pris rendez-vous pour porter plainte mais je n’ai que peu d’espoirs de retrouver mon matériel”, regrette Charles. La zone de police de Mons qui confirme qu’aucune caméra ne se trouve dans la rue du théâtre. “Nous disposons de 32 caméras dans l’hypercentre et de six autres à Jemappes, Cuesmes et Havré. Malheureusement, la rue en question n’est pas couverte. Dans ce genre de cas, nous dirigeons régulièrement nos enquêtes vers les magasins de revente pour éventuellement retrouver la trace du voleur. Mis à part cela, il est difficile d’orienter notre enquête sans élément”, confie la zone de police de Mons/Quévy.

Pour tenter de lui venir en aide, plusieurs amis du bassiste ont mis en place une cagnotte pour rembourser en partie le préjudice du vol. “J’ai également rédigé une publication Facebook qui est rapidement devenue virale. Les partages se sont multipliés, je ne m’y attendais pas du tout. Oméga Music a également répondu présent immédiatement pour me fournir les factures d’achat. Les gens se sont vraiment montrés solidaires, cela me fait chaud au cœur”, conclut Charles Christiaens.