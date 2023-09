Les habitants de cette rue wallonne font part de leur inquiétude: "Il finira par y avoir un drame"

Une voisine d’en face, Danielle Malaise, abonde. "En principe, les véhicules doivent rouler à 50 km/h ici. Mais il suffit d’observer la circulation automobile pendant un certain temps pour se rendre compte qu’il n’y a pas grand monde qui respecte cette vitesse. Des rétroviseurs de voitures sont souvent accrochés. Un jour, il y aura un choc frontal entre deux voitures qui négocient trop vite les virages".

Il y a énormément de camions qui passent par la rue aussi. De plus en plus, insistent nos interlocutrices. "Notre rue n’est pourtant pas adaptée à la circulation de ces gros engins. Dans la rue de Warnaffe, parallèle à la nôtre, des aménagements ont été réalisés pour réduire la vitesse des véhicules et les camions de plus de 3,5 tonnes ne sont plus autorisés. Alors devinez où ils passent… Je ne suis pas jalouse, tant mieux pour les habitants de cette rue mais on pourrait aussi faire quelque chose ici".

La voiture s’est retrouvée au fond du jardin après avoir démoli la clôture. ©EdA

Johan Denoulet ne compte plus les fois où son rétroviseur a été abîmé. "Et chaque fois, il y a eu délit de fuite". Au-delà des aspects matériels et financiers qui ne sont pas négligeables, il y a une situation humainement difficile à vivre. "Quand mes enfants rentrent de l’école avec du retard, je suis inquiet. Parce que je sais qu’on n’est pas en sécurité dans notre rue. On se fait frôler par des voitures et des camions. J’ai déjà failli me faire renverser en promenant mon chien". M. Denoulet demande que des aménagements soient réalisés pour les usagers faibles. "De ma maison jusqu’à la rue Général Piron, il n’y a pas de trottoir. Il y a une bande herbeuse où on peut quand même marcher en sécurité mais elle est fauchée une fois par an seulement par la commune. Alors j’ai décidé de la tondre le plus régulièrement possible avec mon matériel sur une bande d’un mètre. Ça me coûte du temps, et de l’argent, mais au moins ça rend ce tronçon moins dangereux".

L’accident de trop dans le quartier, estime le voisinage. ©

Le père de famille inquiet pour ses proches a l’impression de vivre dans un no man’s land qui n’intéresse personne. "Il y a beaucoup d’arbres le long de la rue, on a l’impression de traverser un bois, le cadre est assez joli alors personne ne se soucie de nos inquiétudes".

Une pétition déjà transmise aux autorités

La police devrait faire respecter la limitation de vitesse, nous dit-on dans le quartier. "On a déjà demandé le placement d’un radar pour que la police puisse objectiver notre conviction que les voitures roulent beaucoup trop vite. En vain. À cause des virages, c’est très risqué de traverser la rue. On doit se fier au bruit des moteurs mais avec les véhicules électriques silencieux ce n’est plus possible".

Les personnes questionnées lors de notre passage disent toutes la même chose: "Après cet accident, on va une fois encore sensibiliser les autorités communales pour qu’elles prennent au sérieux la problématique de notre rue. On s’appuiera sur une pétition signée par le voisinage il y a quelques mois, et qui n’a rien donné pour l’instant".