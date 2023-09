Des incendies "volontaires" dans quatre écoles de Charleroi

On parle de petits foyers qui ont pu être rapidement contrôlés, mais ces feux seraient "volontaires", selon les services de secours. D’après RTLinfo, les pompiers ont aussi trouvé des tags sur les murs qui font référence aux cours d’Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle). Il reste à vérifier que ces tags ne précédaient pas et sont bien liés aux incendies.