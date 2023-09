Quatre écoles incendiées à Charleroi par un groupuscule No Evras : “Un acte barbare d’une grande lâcheté”, Paul Magnette en colère

Ce matin un point sur la situation a été réalisé avec sur place le bourgmestre Paul Magnette, le chef de corps de zone de police de Charleroi Laurent Van Doren, l’Échevine de l’enseignement Julie Patte et un officier des pompiers de la zone de secours Hainaut Est Olivier Flémal.

Les incendies ont touché à des degrés divers les quatre établissements. ©Ngom

Au vu des premiers éléments, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’incendies criminels. Des produits accélérateurs de feu ont été aspergés sur les bâtiments dans le but de les faire brûler. Grâce au bon fonctionnement des systèmes de détection, les pompiers ont pu se rendre rapidement sur les lieux. “Sans ça, cela aurait pu être extrêmement grave. Il ne faut pas sous estimer à quel point une école comme celle de Marcinelle Hublinbu aurait pu être détruite en quelques minutes. De plus, elle se situe dans une zone habitée et boisée. Dans d’autres écoles, on est en plein tissu urbain et dans une d’elles se trouve même un concierge. Ce sont des faits d’une barbarie inacceptable que nous prenons extrêmement au sérieux. S’attaquer aux formes de liberté comme l’école est une forme de terrorisme. Nous veillerons à ce que les auteurs soient le plus sévèrement punis” appuie le bourgmestre Paul Magnette. Et sur le volet judiciaire, le Commissaire Van Doren de poursuivre. “Nous avons commencé nos interventions dès 23h30 Nous sommes intervenus sur les quatre incendies qui se sont déclenchés successivement. Les premières constatations ont été faites, les premiers procès-verbaux ont été rédigés ainsi que les premiers devoirs d’enquête. ”

Le chef de corps a également pris contact avec le procureur du roi ainsi qu’avec la police judiciaire fédérale de manière que le laboratoire puisse investiguer dans les quatre écoles touchées.

Suite à ces faits criminels, les patrouilles de polices vont être intensifiées aux abords des écoles.

De premières pistes se dessinent

Un groupe anti EVRAS pourrait-être à l'origine des incendies. ©Ngom

Même si les auteurs des faits ne sont pas encore connus ni interpellés, il a été relevé, au moins sur trois établissements scolaires des tags “No EVRAS”. L’EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) est un moyen de favoriser la santé et le développement affectif, sexuel et relationnel de tous les jeunes. “Il s’agit d’accompagner chaque jeune vers l’âge adulte selon une approche globale dans laquelle la sexualité est entendue au sens large et inclut notamment les dimensions relationnelles, affective, sociale, culturelle, philosophique et éthique”, nous apprend-on du côté de la Fédération Wallonie Bruxelles.