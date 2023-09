Des photos dégradantes de résidents d'un home diffusées sur les réseaux sociaux

Le home Général Lemaire, lié au CPAS, est dans la tourmente. Plusieurs photos et vidéos dégradantes de résidents ont circulé via les réseaux sociaux sur des groupes de conversations privés entre collègues de la maison de repos. Deux aides-soignantes sont à l’origine de ces images. L’une d’elles montre un individu au sol, potentiellement tombé de sa chaise roulante. "Nous ignorons l’intention ou le but de ces envois. La seule chose qui nous importe est qu’ils n’auraient pas dû exister, qu’ils vont à l’encontre des valeurs qui sont celles de notre institution et qu’ils ont des conséquences terribles en termes d’image. Le CPAS a pour objectif de permettre à chacun de vivre dignement", rappelle Rémi Cougnet, président du CPAS.