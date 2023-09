Des riverains désespérés face à des nuisances sonores: "Envoyer la police ne change rien. C'est même pire..."

”Je pensais être la seule à en avoir marre mais ce n’est visiblement pas le cas”, nous explique une riveraine. “J’habite vraiment à côté du site et lorsqu’ils sont là, c’est comme s’ils étaient dans mon jardin. Je suis obligée de fermer portes et fenêtres pour ne pas être dérangée.” Jeune maman, notre témoin se dit épuisée par “ces bruits de tronçonneuse.”

À plusieurs reprises, elle n’a d’ailleurs pas hésité à appeler la police. “En général, ils sont déjà au courant parce que d’autres ont pris leur téléphone avant moi. Malheureusement, on n’a pas l’impression qu’envoyer la police sur place change vraiment la donne. Et il n’est pas rare qu’après un appel, les pilotes fassent des allers-retours à grande vitesse sur la route. Comme pour se venger et nous déranger plus encore.”

Le quartier est calme et boisé. Pour la jeune femme, cette problématique gâche tout. “Le week-end, il est déjà arrivé que l’on n’arrive plus à manger dehors tellement c’est le vacarme. Et en semaine, c’est souvent à partir de 18 heures jusqu’à 21-22 heures. On demande juste un peu de quiétude.” Du côté de la zone de police Mons-Quévy, on nous confirme que la situation est connue.

En 2023, 12 appels ont été comptabilisés, contre seulement deux en 2022. “Il s’agit d’un site privé, nos moyens d’action restent très limités. On se rend sur place et sur les contrevenants y sont toujours, ils sont priés de quitter les lieux”, nous explique-t-on. Il revient donc surtout à l’IDEA de trouver des solutions.

”Nous avons encore reçu une plainte de riverains la semaine dernière”, confirme Emilie Zimbili, en charge de la communication. “Ce genre de choses n’est pas neuf et nous avons déjà pris des dispositions. Les accès ont déjà été bloqués, des panneaux “propriété privée” installés et depuis février 2021, nous disposons d’un contrat de gardiennage avec la société G4S, qui intervient pour que les fraudeurs quittent le site.”

Des contacts réguliers avec la police sont également assurés. “Malgré tout, nous devons bien admettre que cela ne suffit pas et que chaque mois, nous devons déplorer la présence de motards sur le site. Nous allons à nouveau solliciter les forces de l’ordre afin de voir dans quelle mesure les contrôles peuvent être intensifiés.”

Le site, très vaste, est mis deux fois par an à la disposition de Tanks in Town et de la Fédération motocycliste de Belgique, via des conventions officielles de mise à disposition. Il n’est donc pas question, dans ces moments-là, de “squat” et de violation d’un terrain privé. Ce dont se rendent en revanche coupables celles et ceux qui y accèdent le reste de l’année.