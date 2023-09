Écrasé par un tracteur conduit par son élève, cet ex-enseignant témoigne : “Pour moi, c’était une tentative de meurtre”

Aujourd’hui pensionné, l’homme ne ressent plus de stress post-traumatique. Ce même stress, pour lequel il a suivi une thérapie, qui l’a empêché de travailler durant de longues années. Mais les douleurs physiques, elles, persistent.

Son métier, c’était enseignant, carrière qu’il a épousée après avoir été ouvrier dans l’industriel. Il n’a fait que des intérims dans un milieu où les temporaires se font plus facilement chahuter. D’habitude pourtant, lui, non : “J’aimais bien cette variété d’expériences. J’avais plusieurs cordes à mon arc. Professeur de mécanique automobile, de machine-outil, d’ajustage, de photographie…”

En 2001, le voici dans une école hainuyère, dans l’enseignement professionnel. Ses élèves avaient entre 16 et 20 ans : “Il y avait ceux qui voulaient travailler et, les plus âgés, ceux qui avaient redoublé plusieurs fois, qui ne voulaient pas. Ils fumaient dans leur coin mais je ne sais pas trop quoi.”

À lire aussi

L’homme finira victime d’une violente attaque d’un élève de 19 ans. Qui sera finalement condamné, en 2004, à deux mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires. “Mais, pour moi, c’était une tentative de meurtre. “À l’heure où les agressions envers les enseignants se multiplient, son témoignage tend à attester que le ver est dans la pomme depuis longtemps déjà…

guillement Un tracteur tondeuse était lancé sur moi conduit par élève. J’ai juste eu le temps de me projeter sur le côté mais j’ai été encastré sur les armoires vestiaires métalliques.

Dans l’atelier, les incidents se multiplient : “Les armoires à outils avaient été cadenassées ou soudées par mes prédécesseurs. Ce n’était pas pour rien. J’aurais dû me méfier.”

Un élève est touché par un objet sur la tête, de quoi saigner : “J’étais en train de lui parler. Étais-je moi-même visé ? En tout cas, j’ai gueulé.” Un autre lui dit qu’on lui a volé son portefeuille. L’ado saisit un pot d’essence et un briquet et menace de tout faire flamber si on ne lui rend pas. Un autre, comme par magie, hurle alors : “Je l’ai retrouvé.”

“En moi, quelque chose me dit que je dois fuir, qu’il y a danger, que quelque chose se prépare. Je panique. J’aurais dû partir” , se souvient Zbigniew.

Ce qu’il ne fait pas. Le voici, toujours dans l’atelier, assis à son bureau, faisant dos à la classe. Un bruit. Il se retourne. “Un tracteur tondeuse était lancé sur moi conduit par élève. J’ai juste eu le temps de me projeter sur le côté mais j’ai été encastré sur les armoires vestiaires métalliques.”

La suite est une incapacité de travail. D’abord mécanique. Puis durablement psychologique. Palpitations cardiaques, tensions, tachycardie, angoisses, phobies, arythmies, incapacité à fermer l’œil la nuit durant des années… L’homme est sous traitement. Médicamenteux et psychiatrique. “J’ai finalement pu reprendre le travail, quatre mois avant ma pension.”

En 2015, 14 ans après les faits, la Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence soulage enfin Zbigniew. Elle lui verse 11 000 euros. La Commission a qualifié le montant d’”aide financière au titre de solidarité sociale”, pas d’indemnisation. L’organe d’aide a fait un effort et, tenant compte de la spécificité de l’affaire, et a alloué un montant “très supérieur au tableau habituel”.

L’élève avait aussi été condamné à verser 50 000 euros. “Mais il ne m’a jamais rien payé”, assure l’ex-enseignant.