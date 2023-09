Trois personnes sont ainsi décédées. Il s’agit d’un couple et de leur fille, âgée de trois ans à peine. Leur deuxième fille, âgée elle de six ans, est gravement blessée et a été transportée d’urgence à l’hôpital.

Les circonstances du drame sont encore à déterminer. Le véhicule circulait sur la rue de la Verrerie à Rance aux alentours de 23h quand il a dévié de sa trajectoire pour une raison encore inconnue.

La voiture a heurté un poteau avant de se retourner sur le toit le long de la route. Les passagers auraient été éjectés du véhicule, à l’exception de la fille de 6 ans qui a dû être désincarcérée par les pompiers.