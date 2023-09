Plus tôt dans la journée, les jurés l’ont déclaré coupable de coups portés à son fils, dans le domicile familial de Wihéries (Dour). Le 16 juillet 2019, elle appelle son mari, qui est au travail, pour l’informer que leur fils Enzo, âgé de neuf mois, a fait un malaise. Elle appelle sa mère et puis les secours, six minutes plus tard.

Les ambulanciers décident d’emmener l’enfant à l’hôpital Epicura d’Hornu pour passer des examens. La maman refuse qu’il passe la nuit à l’hôpital. Depuis le décès de sa fille, décédée lors de l’accouchement en octobre 2017, la maman est angoissée et dépressive. Le personnel hospitalier la menace de joindre le procureur, elle cède à la condition de pouvoir rester avec son fils et son mari.

Le jour du crime

Le 18 juillet 2019, l’enfant est toujours hospitalisé. Son papa part chercher des vêtements. Possessive et angoissée, elle appelle son mari à plusieurs reprises, ce qui l’énerve. Au dernier appel, c’est sa maman qui répond et qui l’interdit d’appeler son époux, sauf pour une chose importante.

Seule avec son fils dans la chambre de l’hôpital, celle qui a fait des recherches sur Internet avec comme mots-clés bébé étouffé, appuie fortement sur le thorax de son enfant, puis appelle timidement les infirmières. L’enfant est en état de mort cérébrale et il est emmené à l’hôpital de Jolimont en urgence. Il est déclaré mort, le 22 juillet. Le décès est de cause non naturelle, note un médecin. Une instruction est ouverte pour des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Les rapports d’expertise, qui concluent à une mort par asphyxie mécanique, changent l’inculpation, on passe à un assassinat.

Meurtre prémédité

Jeudi, les jurés ont estimé que le crime était prémédité. Le 15 juillet, la maman a fait des recherches sur Internet avec comme mots-clés bébé étouffé ou étouffement d’un enfant.

Le 18 juillet, elle a placé une couverture sur le petit Enzo, alors que la température était caniculaire en cet été 2019. Elle a veillé à réclamer son plateau-repas afin d’être seule dans sa chambre, alors que les infirmières distribuaient les plateaux chez les autres patients.

Elle a également débranché les électrodes placées sur l’enfant, alors que celui-ci dormait, ce qui explique que le système d’alarme ne s’est pas enclenché.

Juste avant de passer à l’acte, elle s’est promenée dans les couloirs de l’hôpital avec son fils dans les bras, afin de montrer qu’il allait bien et de pouvoir donner l’excuse de la mort subite.

Enfin, l’accusée a avoué avoir fait pression sur le thorax de son fils, ce qui a provoqué la mort.

La peine

Pour la peine, les jurés ont retenu des circonstances atténuantes : son jeune âge, ses capacités intellectuelles limitées, les circonstances familiales compliquées, le syndrome de Münchhausen, sa dépression après le décès de sa fille.

L’accusé a déclaré qu’elle n’avait pas voulu tuer son fils, mais le président lui a rappelé que la vérité judiciaire était tout autre.

Le ministère public n’a pas demandé son arrestation immédiate.