Les faits se sont déroulés peu après 03h30, à la sortie d'un café, le long du quai du Marché aux poissons à Tournai, un des lieux festifs de la Cité des Cinq clochers.

"Le règlement communal impose aux bistrotiers d'avertir leurs clients à 03h30 qu'ils peuvent prendre une dernière consommation et qu'ils ont une demi-heure pour boire leur verre, avant la fermeture de l'établissement à 04h00", a précisé le bourgmestre.

Lors de la fermeture, mécontent de devoir quitter le café où il buvait un verre avec un ami, un Français est aller chercher sa voiture, puis a foncé avec son véhicule sur une terrasse où plusieurs personnes étaient encore attablées. Un seul client a été légèrement blessé et a dû recevoir des soins.

"L'homme était visiblement furieux de devoir quitter les lieux. Avec un blessé léger, on a évité le drame, c'est clair", a précisé M. Delannois.

Le conducteur et son passager ont été interpellés et privés de liberté par la police de la zone du Tournaisis. Le parquet de la zone de Tournai-Mons a été avisé des faits. On ignorait dimanche la suite qui sera donnée à ce fait par les autorités judiciaires.