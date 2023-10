"Un véritable carnage": des pigeons agonisent en pleine rue, que s'est-il passé ?

Ces dimanche et lundi, une dizaine de cadavres de pigeons étaient retrouvés dans les alentours, sur la voie publique ou dans des jardins privés. “Et ce n’est que la pointe de l’iceberg car il pourrait y en avoir beaucoup plus… On ne sait en effet pas quand le poison a été distribué à ces oiseaux. Tous les animaux empoisonnés ne sont pas forcément restés au même endroit et nous n’avons récupéré que ceux qui se trouvaient sur la voie publique ou chez des particuliers. Il pourrait y en avoir entre 200 et 300 au total…”

Car pour l’asbl qui a recueilli et soigné les pigeons retrouvés dans un état apathique, le doute n’est pas permis. “Il s’agit d’un empoisonnement massif, probablement à l’aide d’un raticide qui peut prendre jusqu’à dix jours pour faire effet. Les différents symptômes des pigeons ramenés au refuge ne laissent que peu de doutes sur ce point. On a voulu se débarrasser de ces pigeons, dont certains étaient bagués, et ce de manière radicale. Or, il y a d’autres moyens possibles pour se débarrasser de pigeons indésirables comme l’édification de pigeonniers urbains par exemple. Cela pose aussi un problème de rémanence car d’autres animaux ont pu être touchés par ces poisons qui ne font pas de distinction entre les oiseaux, les rats ou les chats, sans oublier les rapaces qui eux aussi peuvent chasser les pigeons infectés et puis tomber malades.”

Pas la première fois

L’an dernier, une vague d’empoisonnement similaire avait eu lieu à Marchienne-au-Pont et, en mai dernier, à Chapelle-lez-Herlaimont. “Dans le cas de Chapelle, nous avions porté plainte auprès de la police pour cruauté envers les animaux mais à ce jour, nous n’avons pas encore reçu de nouvelles. Nous comptons de nouveau porter plainte pour les faits de Péronnes car nous ne pouvons pas laisser cela impuni. Nous avons également interpellé les autorités communales ainsi que l’unité régionale du Bien-être animal.”

Ce mardi, des bénévoles se rendront une nouvelle fois sur place pour vérifier si de nouveaux pigeons ne sont pas à soigner. “Pour les bénévoles qui participent à ce genre d’expédition, c’est souvent une expérience traumatisante. C’est aussi pour cela que nous ne pouvons pas laisser ce genre d’agissements impuni.”