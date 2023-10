”Ma voisine a kidnappé ma chatte et l’a euthanasiée” : Véronique a déposé plainte auprès de la police de Charleroi et du Bien-Être animal

Tout cela, Véronique ne l’a appris qu’une semaine après, par une connaissance commune. Elle, depuis une dizaine de jours, elle cherchait partout son chat.

Fifille était chez Véronique depuis un an et demi

Fifille est arrivée dans la vie de Véronique Janzyk il y a un an et demi. “Elle était sur le terrain vague en face, elle attendait une portée. J’ai eu beaucoup de mal à l’approcher au début”, sourit-elle. “Mais rapidement, elle m’a fait confiance. Elle a eu sa portée ici, je voulais éviter que les petits ne soient croqués par un renard ou tués d’un coup de talon par des gens malveillants. Puis elle a vécu ici”. Ici, c’est une petite maison de rangée avec une cour à l’arrière, avec deux autres chats et depuis peu un jeune chien un peu fou. Mais Fifille n’a jamais été pucée : officiellement, c’est un chat errant. Officieusement par contre, pour tout le quartier, c’est le chat de Véronique. “Fifille sortait souvent, c’est un chat quoi… C’est là qu’elle s’est fait attraper par cette voisine, j’imagine. Cette dame est connue ici, elle dit travailler avec des refuges, mais on en a appelé plusieurs dans la région et personne ne voit qui c’est. J’ai aussi entendu dire qu’elle était sur liste noire à la commune de Charleroi. Elle capture des chats, les nourrit, les stérilise puis les relâche. Mais pas pour Fifille… Et quand j’ai voulu la confronter, après avoir appris que mon chat avait été euthanasié, elle s’est énervée et m’a fermé la porte au nez en menaçant d’appeler la police. Je suis très triste et très en colère : comment fait-on pour en arriver au point où on pense avoir droit de vie et de mort sur les animaux de compagnie des autres ? Cette femme savait très bien que c’était mon chat en plus” s’énerve Véronique, qui a déposé une plainte auprès de la police de Charleroi pour vol et cruauté envers un animal ayant entraîné la mort.

Fifille, la chatte de Véronique Janzyk. ©D.R.

Une plainte déposée à la police, une autre auprès du Bien-Être animal de Wallonie

Franck Lorigiola, du refuge Au Bonheur de Vica, est autour de la table avec nous. “Il faut que justice soit rendue et cette histoire doit être éclaircie”, dit-il, choqué par les événements. “On a tenté de parler à cette voisine, mais elle sonnait comme un disque rayé. On n’a même pas réussi à savoir chez quel vétérinaire elle était allée faire euthanasier la chatte…” Avec son refuge, ils se sont approprié le drame de Véronique et Fifille pour déposer une plainte complémentaire après du Bien-Être animal de la Région wallonne. “Un dossier a été ouvert par le département de la police et des contrôles. C’est important pour nous, on ne fait pas n’importe quoi avec les animaux. Les refuges, les familles d’accueil et les trappeurs sont hypercontrôlés. Et là, on semble être dans une impunité totale, avec un nom que des gens ont déjà entendu mais avec qui personne ne semble travailler. Toute cette histoire, ce n’est pas possible…”

Pour être complet, il faut ajouter que la SPA de Charleroi, consultée à ce sujet, est formelle : si un chat, même “errant” officiellement, arrive chez un vétérinaire, normalement il n'est euthanasié qu’en dernier recours, "si c’est médicalement nécessaire pour que l’animal arrête de souffrir." Et normalement, une justification écrite est produite par le vétérinaire, reprenant une description du chat et les raisons pour laquelle l’euthanasie était la meilleure option. Des éléments que Véronique Janzyk n’a pas en sa possession, mais qui seront peut-être mis au clair avec l’enquête de police : apparemment, les différents protagonistes doivent être entendus dans les jours qui viennent.

Aujourd'hui Véronique veut "des réponses"

Nous avons tenté de contacter la voisine en question, sans réponse à l’heure d’écrire ces lignes. Et des réponses, aujourd’hui Véronique Janzyk en a besoin: “Pourquoi embarquer mon chat, sachant que c’est le mien ? Pourquoi l’euthanasier sans rien me demander ? J’aurais pu m’en occuper peut-être… Ce pauvre petit chat, qui me faisait confiance. Il n’avait que sa vie, et on la lui a prise.”