Charleroi: la renaissance de la galerie Bernard

Plusieurs de ses boutiques viennent en effet de subir des rénovations intérieures ou de façade, leurs enseignes ou leurs exploitants ont changé. Selon Didier Colart, qui y a aménagé l’escape room Kalikazan et établi le siège de sa société de création de jeux DicoGames, la majorité des commerces actifs aujourd’hui sont arrivés après la crise du Covid. Cet été, des portes coulissantes ont été placées à chaque entrée de la galerie pour la soustraire aux incivilités et au vandalisme nocturne. Désormais, son accès public ferme à 19h pour ne se rouvrir au public que le lendemain à 8h du matin, ainsi que le dimanche. "Nous y avons gagné beaucoup de qualité de vie, confirment Lucas et son épouse qui exploitent la brasserie des Colonnades. On retrouvait régulièrement des traces d’urine et des déchets d’un bout à l’autre de la galerie."

Sur cet axe couvert éclairé par une immense toiture translucide en briques de verre, il ne subsiste plus, à ce jour, une seule cellule vide sans affectation. "Celle qui se situait à côté du magasin de scoutisme Bultot vient d’être vendue, selon Didier Colart. Près de chez nous, une autre attend de revivre avec un nouveau projet. Ce sera dans les prochains mois." De nouvelles enseignes et activités ont fleuri: l’éditeur BibliO, la bijouterie Luscyline et, tout récemment, L’Atelier des Langues de Morgane et Des plantes et vous (un tea-room où les clients peuvent acheter ou simplement soigner des plantes), deux projets accompagnés par Charleroi Entreprendre. Au milieu de la galerie que surplombent des logements, le salon de coiffure Alessandro s’est offert un lifting.

C’est dans la seconde moitié du XXe siècle que le projet immobilier de la galerie Bernard avait vu le jour, dans l’esprit de la galerie Ravenstein à Bruxelles. Il était porté par l’homme d’affaires carolo Gustave Bernard (décédé en 1950) qui avait dirigé le Théâtre des variétés, ancêtre du PBA, sur la place du Manège. Rectiligne, le passage qui a pris le nom de son concepteur rejoint le coude de la rue de Montigny, à hauteur du restaurant Pot-au-Pho.