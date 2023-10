Une petite fille de 9 ans fauchée par un chauffard après son entraînement de hockey

Rapidement arrivés sur place, les secours ont tenté de réanimer la petite Assya, 9 ans. “Mon épouse, qui est infirmière urgentiste lui a prodigué les premiers soins et a tenté de la réanimer, aidée par la suite par les ambulanciers. Ils ont réussi à relancer son cœur faiblement après 40 minutes de massage mais il était trop tard.”

Tout un club en deuil

Le club a ainsi été informé que la petite, qui venait à peine de débuter sa formation et qui était inscrite depuis quelques jours seulement au club, avait succombé à ses blessures dans la soirée. “Même si elle n’était pas au club depuis très longtemps, elle faisait partie de la famille et on a perdu un Loups ce mercredi.”

Ce mercredi, les activités du club, hormis les entraînements des équipes premières, ont été stoppées après le drame. “Nous avons mis notre cellule de crise en branle car beaucoup d’enfants, s’ils n’ont pas été directement témoins des faits, étaient présents lors du drame et ont été traumatisés. Nous disposons d’un psychologue au sein du club qui aidera les personnes ou les enfants qui le souhaitent. C’est d’autant plus traumatisant que lors du drame, la petite était encore en tenue de hockey d’entraînement aux couleurs du club…”

Quant à l’auteur des faits, s’il a pris la fuite après le drame, il se serait présenté de lui-même dans la soirée dans un commissariat. Une information qui a été contre-dite par le Parquet de Mons. "Il a été interpellé par les services de police aux alentours de 17h" nous confirme le Parquet. "En outre, l'auteur présumé des faits, né en 87, est bien connu des services d'ordre de la région pour des faits de roulage. Il est par contre encore trop tôt pour déterminer s'il était alcoolisé ou si c'était la vitesse qui est à l'origine du drame."

Le Parquet a désigné un expert sur les lieux qui fera son rapport au juge d'instruction et un mandat d'arrêt a été établi.