Séquence insolite : quand Jacqueline Galant et Elio Di Rupo osent quelques pas de danse ensemble (VIDÉO)

À l’occasion des 50 ans de carrière du chanteur Baldo, un “repas-spectacle” était organisé à Jurbise, non loin de la ville d’origine de l’artiste (Colfontaine). Dans la salle où se déroulaient les festivités, deux invités ne sont pas passés inaperçus : la bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant (MR) et le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS). D’autant plus que les deux personnalités politiques ont animé l’événement, en s’octroyant une petite danse sur une chanson de Baldo. Le tout sous les applaudissements de la salle.