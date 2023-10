Après 35 ans de prison et 7 évasions, un ancien détenu accusé de vol prétend être un agent secret avec comme nom de code "Spirou"

Lors d’une précédente audience, il avait rédigé quelques mots sur un bout de papier, à destination du tribunal, pour demander le huis clos. Il avait écrit qu’il était agent secret sous le nom de code Spirou. Mercredi matin, il a haussé le ton plusieurs fois, criant vers le substitut du procureur qu’il était capable de se réinsérer dans la société.

Ceci semble difficile à croire car le Péruwelzien âgé de 59 ans a passé 35 ans de sa vie en prison. Il s’est évadé à sept reprises. Interrogé par un psychiatre dans le cadre de l’enquête, il lui a confié qu’il se comparait à Robinson Crusoé dans sa prison, laquelle est en quelque sorte son île.

Razzia à Soignies

En mars 2023, Pascal était libre comme l’air dans les rues de Soignies. Il a rencontré Jason, un homme qui s’est laissé embrigader dans une affaire d’achats de voitures avec de fausses factures. Il a payé les véhicules, qu’il n’a jamais eus en main. Ce fut le début de la descente aux enfers, les dettes, l’alcool, la déchéance, les mauvaises fréquentations.

Pascal et Jason ont multiplié les vols à Soignies. Ils ont volé des voitures, une trottinette… Comme Jean Valjean, Pascal a même volé des appareils numériques appartenant à un prêtre qui avait accepté de l’héberger.

Une adolescente a peur d’eux

Le substitut du procureur a requis une peine de cinq ans de prison contre Pascal, doutant de ses capacités de réinsertion. Une peine de deux ans est réclamée contre Jason, lequel s’excuse auprès d’une voisine de sa maman. Celle-ci raconte que sa fille, âgée de 15 ans, a été marquée par la présence de voleurs chez elle. Depuis, elle refuse de se rendre à la gare en marchant, car elle a peur de croiser les marginaux qui ont volé ses affaires. Les avocats des deux hommes ont plaidé un sursis probatoire.

Cohabitation

Enfin, le ministère public a requis une peine de quatre ans de prison contre Frédéric, le troisième larron, impliqué dans quelques vols et dans une agression. Lui aussi est un marginal, condamné à deux ans de prison dans une affaire de stupéfiants. Frédéric a été libéré sous conditions, et il est hébergé chez un quatrième prévenu, Michaël, qui ne l’a pas accompagné à l’audience.

Selon son avocat, Frédéric est le petit dernier d’une fratrie de six enfants, rejeté par un père violent. Père de quatre enfants, il souhaite changer de mode de vie, quitter la rue et les maisons d’accueil pour suivre une formation de jardinier. Me Huez propose une dernière chance, avec un sursis probatoire.

Jugement le 15 novembre.