Quatre-vingt-cinq hélicoptères de l'armée de terre américaine vont transiter au cours des prochains jours par la base aérienne de Chièvres (entre Ath et Mons), avant d'aller renforcer le flanc oriental de l'Otan, ont indiqué vendredi plusieurs officiers.

Ces hélicoptères de différents types - des AH-64E Apache d'attaque et des CH-47F Chinook, UH-60L et M Blackhawk de transport - appartiennent à la "1st Combat Aviation Brigade, 1st Infantry Division" basée à Fort Riley, au Kansas. Ils sont arrivés par bateau à Zeebrugge le 29 janvier, où ils ont été rassemblés. Mais seuls six - deux Chinook, trois Blackhawk et un Apache - étaient arrivés vendredi à Chièvres. Ils doivent s'y rassembler avant de quitter la Belgique à destination de l'Allemagne, la Lettonie, la Pologne et la Roumanie pour un déploiement de neuf mois en Europe dans le cadre de l'opération américaine "Atlantic Resolve" (AOR), visant à renforcer le flanc est de l'Otan face à une Russie considérée comme plus agressive. La météo hivernale a ralenti les transferts entre Zeebrugge et Chièvres, mais les militaires américains se refusent à parler de retard. "Nous avons pris nos précautions et tous les hélicoptères devraient avoir quitté Chièvres d'ici mercredi" prochain, a indiqué vendredi le colonel John Tiedeman, le commandant de l'une des unités transitant par la Belgique, à quelques journalistes.