Pont-à-Celles veut en finir avec les coulées de boue

Pascal Tavier et Luc Vancompernolle veulent rassurer les habitants.Pascal Tavier (PS), nouveau bourgmestre de Pont-à-Celles, et son 1er échevin Luc Vancompernolle (IC), agriculteur de métier, veulent informer la population. "On a pu lire ...