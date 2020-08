Quatre cas de Covid-19, un enfant et trois jeunes adulte, issus de deux ménages différents dans les entités de Ploegsteert et Bas-Warneton, ont été détectés vendredi. Les établissements du secteur Horeca doivent désormais fermer à 23h00. "Parmi ces quatre individus, deux ont été testés en France et deux, par un médecin local", a fait savoir Alice Leeuwerck, la bourgmestre de Comines-Warneton.

"Ces personnes, ayant été en contact rapproché avec des membres de leurs familles respectives, ont également fréquenté des clubs sportifs, des maisons de repos, leurs cercles d'amis et lieux de travail. Certains proches de ces familles ont subi un test qui s'avère négatif. D'autres personnes sont en attente de résultat ou doivent encore être testées."

Lundi, un arrêté de la bourgmestre relatif à certaines restrictions complémentaires à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2020 a été publié. En vue de lutter contre la propagation du Covid-19, trois nouvelles mesures sont entrées en application et ce jusqu'au 31 août 2020 sur le territoire de Comines-Warneton.

La fermeture des cafés et restaurants, terrasses incluses, passe à 23h00, au lieu de 01h00. En dehors des établissements Horeca (magasin de nuit, tabac shop, etc), la vente de boissons fermentées et/ou spiritueuses (à emporter ou à consommer sur place, en quelque quantité et sous quelque forme que ce soit) est interdite entre 20h00 et 06h00 du matin. Des dispositions relatives au port du masque ont également été prises. Des axes sont divisés en zone rouge, au sein de laquelle le port du masque est obligatoire, et en zone orange, où le port du masque devient obligatoire si la distanciation sociale ne peut être respectée. Des affiches ont été apposées dans les secteurs concernés. De plus, des banderoles aériennes ont été ajoutées dans les zones rouges.