La Ville de Charleroi a passé une commande de 3.000 visières de protection du visage, a indiqué mardi sa porte-parole.

Ce matériel sera distribué dans un premier temps aux médecins généralistes des centres de tri et aux kinésithérapeutes, avant de rapidement être acheminés vers d'autres professionnels. La Ville de Charleroi a passé cette commande auprès du Fablab de Charleroi. C'est ce dernier qui fabriquera donc les masques. Ceux-ci se composent d'une monture en plexiglass sur laquelle est fixée une feuille de PVC. Ce matériel ne remplace pas l'usage du masque mais se porte par-dessus celui-ci ce qui permet, semble-t-il, d'en prolonger la durée de vie.

Les premières visières seront distribuées dès mardi après-midi aux médecins généralistes des centres de tri et dès mercredi aux kinésithérapeutes. D'autres seront ensuite données aux infirmières et infirmiers à domicile, aux travailleurs des structures médico-sociales, au personnel communal et à celui de la zone de police.