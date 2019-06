Olivier Masson et Ghislain Neuforge, les deux personnes décédées dans le crash de l'ULM près de l'aéroclub de Buzet, avaient rendez-vous avec d'autres afin de manger un bout, signale le bourgmestre de Pont-à-Celles Pascal Tavier (PS).

Ce samedi après-midi, à quelques centaines de mètres de l'aéroclub de Buzet, dans l'entité de Pont-à-Celles, un ULM s'est crashé. Malheureusement, les deux passagers à bord de l'appareil, Olivier Masson et Ghislain Neuforge, sont décédés. Les deux victimes avaient décollé de l'aérodrome de Maillen, à Assesse. Actuellement, les circonstances de l'accident ne sont toujours pas connues. L'appareil s'est écrasé aux alentours de 13h30, dans un champ, à 900 mètres de la piste d'atterrissage.



Un rendez-vous planifié



Ce dimanche, Pascal Tavier, le bourgmestre de la commune de Pont-à-Celles (PS), signale qu'il semblerait que les deux personnes avaient un rendez-vous pour aller manger un bout. C'est pour cette raison qu'Olivier et Ghislain avaient l'intention d'atterrir à l'aérodrome de Buzet afin d'être présent au rendez-vous fixé. Malheureusement, ils ont perdu la vie. Peu avant le terrible accident, les deux occupants avaient prévenu l'aérodrome de Buzet qu'ils souhaitaient atterrir, sans faire part d'une quelconque urgence, explique Pascal Tavier.



Le troisième accident cette semaine



Il s'agit du troisième (mais du plus grave) accident survenu à un ULM cette semaine en Belgique. Mardi après-midi, un appareil avait raté son atterrissage et s'était écrasé à Maillen, sans faire de blessé. Le pilote, d'origine française, s'était posé dans un champ de blé à proximité de la piste où il devait atterrir. Il avait pu s'extraire lui-même du cockpit.

Mercredi, un ULM biplace de type Tecnam P92 s'était écrasé mercredi à Houtain-l'Evêque (Landen) le long de l'autoroute E40 Bruxelles-Liège, faisant deux blessés légers. L'appareil avait décollé peu de temps auparavant de l'aérodrome d'Avernas-le-Bauduin (Hannut, province de Liège), situé à quelques kilomètres du lieu de l'accident. Suite à un problème, le pilote a tenté d'atterrir en catastrophe près de l'autoroute, sans y parvenir.

