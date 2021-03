C'est ce que l'on pourrait qualifier de début d'émeute qui s'est déroulée ce mercredi aux alentours de 15h à La Louvière sur la Place Mansart. Plusieurs dizaines de personnes cagoulées se sont rendues dans le centre-ville, alarmant les passants aux environs. "", décrit Dylan, un jeune homme d'une vingtaine d'années. "." En quelques secondes, la situation a rapidement basculé. Un homme aurait même reçu un pavé dans le dos, selon le témoin.

Les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues sur place en ce début d'après-midi. "Ils ont dans un premier temps demandé à tous les commerçants de fermer les magasins. La place a ensuite été évacuée, et les casseurs ont été encerclés par les policiers avec boucliers et casques. Ils ont interpellé la dizaine de casseurs. Au moment ou je vous parle, ils sont assis et menottés sur la Place Mansart, qui est toujours encerclée par les forces de l'ordre", nous raconte Dylan.

À l'heure d'écrire ces lignes, les motivations de la bande ne sont pas encore connues. Les riverains craignent des émeutes dans le centre de La Louvière. La police nous confirme que les forces sur place ont quadrillé le périmètre pour réaliser au mieux l'opération. Les policiers procèdent à des contrôles d'identités, mais également à des vérifications. Plus d'infos à venir...