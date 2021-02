Une voiture, correspondant au signalement donné après l'accident mortel, a été saisie et enlevée dimanche soir dans le quartier de l'Épeule, à Roubaix, dans le nord de la France.

Vers 18h30 ce jour-là, une patrouille de la brigade anticriminalité de Tourcoing avait interpellé un premier suspect sur son lieu de travail, à Roncq. Cet homme âgé de 21 ans a aussitôt été placé en garde à vue.

Deux heures plus tard, un deuxième individu, âgé de 17 ans, s'est présenté de lui-même à l'accueil du commissariat central de Tourcoing pour se dénoncer. Il a également été placé en garde à vue. Les proches des deux mis en cause ont également été entendus.

Une collision sur le parking d'une grande surface et une altercation entre deux conducteurs a entraîné une course-poursuite samedi à Mouscron, qui s'est soldée par une sortie de route mortelle pour deux enfants de 4 et 8 ans, qui se trouvaient à l'arrière de l'un des deux véhicules impliqués. Ce dernier a fini sa course contre un poteau d'éclairage, tandis que l'autre véhicule, immatriculé en France, avait pris la fuite.

Une instruction a été ouverte pour entrave méchante à la circulation et homicide involontaire avec délit de fuite par le parquet de Tournai-Mons.