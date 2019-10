Dans le sens Bruxelles-Mons-Valenciennes

C'est un dramatique accident qui s'est produit sur nos routes ce mercredi matin. Aux alentours de 10h30, un accident de la circulation s’est produit sur la E19, dans le sens Bruxelles-Mons-Valenciennes à hauteur de Saint-Denis. Trois camions étaient impliqués. L'un d'eux s'est littéralement encastré à l'arrière du camion qui le précédait. La cabine du conducteur a été écrasée et le conducteur grièvement blessé. À l'arrivée des secours, ce dernier était toujours vivant mais est décédé des suites de ses blessures peu de temps après, alors que les pompiers procédaient à sa désincarcération.

Deux autres personnes ont été légèrement blessées dans la collision. A l'heure d'écrire ces lignes, la malheureuse victime était toujours dans l'habitacle de son véhicule. Pompiers et police attendent désormais la descente du parquet pour pouvoir extraire le corps. Une bâche blanche a été installée afin de permettre aux différents services de travailler à l'abri des regards.

La situation sur la route est considérée comme dangereuse. La bande de droite est totalement obstruée. Les automobilistes sont invités à prendre attention aux indications et panneaux routiers et à adapter leur vitesse et leur itinéraire si possible.