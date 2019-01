1

"Gilets jaunes": malgré leur interdiction, les actions continuent à la frontière hennuyère

Malgré l'arrêté pris par les autorités belges et françaises interdisant tout rassemblement de plus de cinq personnes à hauteur des postes-frontières en Hainaut, des manifestants français en gilet jaune ont filtré la circulation à la frontière entre la Belgique et la France à Honnelles, en direction de Bavay.