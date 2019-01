Le plancher d'une ferme s'est écroulé mercredi matin dans une chambre où dormaient deux enfants à Frasnes-lez-Buissenal, près de Tournai. "Les enfants sont sains et saufs", indiquent les services de secours.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 06h10 et ont envoyé sur place un camion-échelle, une autopompe et un véhicule de commandement.

"A l'appel, on nous avait signalé qu'une grange s'était effondrée, sous le poids de la neige, sur le corps de logis de la ferme et et que deux enfants étaient coincés. Ceci s'est avéré totalement faux. La neige n'a rien à voir avec cet accident et la grange ne s'est pas effondrée sur le bâtiment. En fait, suite à une surcharge, le plancher du 1er étage s'est écroulé et a enseveli deux enfants qui dormaient dans la chambre du dessous. Les enfants ont réussi à quitter leur chambre, avant l'arrivée des pompiers. On ne déplore aucun blessé", précisait vers 08h00 le major Daniel D'Herde.

L'accident s'est déroulé au sein d'une ferme implantée le long de la rue du Moulin à Frasnes-lez-Buissenal, dans l'entité de Frasnes-lez-Anvaing.