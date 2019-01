Le mandat d'arrêt qui portait sur Dany S., en état d'ébriété au moment du drame, a été levé

Le conducteur qui avait provoqué le décès de Pierre et Anthoni à Aiseau-Presles, la nuit du Nouvel An, vient d'être remis en liberté. Dany S., blessé suite à cette nuit tragique, avait comparu ce lundi devant la chambre du conseil, qui avait confirmé son mandat d’arrêt. Mais il a été levé ce mardi matin par la juge d'instruction en charge du dossier, révèlent nos confrères de Sudpresse.

Pour rappel, le drame est survenu lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Dany S. a occasionné un accident qui a coûté la vie aux deux passagers de sa voiture : Nicolas P., 18 ans, et Anthoni F.. 20 ans. La voiture de Dany S. avait heurté de plein fouet un véhicule arrivant en sens inverse où se trouvaient cinq personnes: un adulte et quatre enfants. On déplorait parmi ceux-ci trois blessés.

Dany S. a, par la suite, tenté de prendre la fuite avec le véhicule accidenté qu’il a volé.

L’intéressé avait causé l’accident à peine une heure après s’être vu retirer son permis. Un retrait au cours duquel il avait, en outre, appris qu’il faisait l’objet de deux autres déchéances du droit de conduire.