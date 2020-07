, signale la Ville de Charleroi ce mercredi.

Cette obligation ne s'applique pas dans certains cas précis : aux enfants de moins de 12 ans, au sein de sa "bulle sociale" dans le contexte privé, aux personnes en position assise dans l'espace public à condition qu'il y ait la distance de sécurité avec d'autres hors bulle, et dans le cadre de la pratique d'un sport ou d'un déplacement à vélo.

Charleroi est la plus grande ville de Wallonie, avec ses 202.746 habitants au 1er janvier 2020. Elle n'est pas particulièrement touchée par la pandémie, pas plus qu'une autre en tout cas, et les autorités communales espèrent bien que par cette mesure, la propagation du virus pourra rester sous contrôle.

A noter que les Fêtes de Wallonie 2020, prévues dans la première quinzaine de septembre, ont également été annulées sur le territoire. La Ville invite tous les organisateurs d'événements à spontanément reporter leur manifestation à une date ultérieure, quand le contexte sanitaire sera plus favorable.