Alors que la formation d’un gouvernement est toujours attendue, Georges-Louis Bouchez cristallise plus que jamais les critiques. Au sein même de son parti, ce dernier ne fait pas ou plus l’unanimité. Le président du MR louviérois, David Soors, a ainsi publié une lettre ouverte à son président de parti, dans l’objectif d’attirer son attention et de mettre en exergue les comportements qui, selon lui, sont à l’origine de nombreuses crispations.

Non sans avoir reprécisé qu’il avait voté pour Georges-Louis Bouchez lors de l’élection de présidence du MR et que la démarche se voulait avant tout constructive, David Soors a dénoncé sur la toile "un remake de Sarkozy à la sauce belge", avec un côté bling-bling, une omniprésence et des avis sur tout y compris les sujets les plus sensibles, des phrases choc et une accumulation de mandats ne permettant pas une totale disponibilité.

Des propos qu’aujourd’hui, le Louviérois ne regrette en rien. "Je m’implique pour le MR au niveau local mais il faut admettre que depuis plusieurs mois, on patauge : la communication ne passe pas, l’image du parti est écornée", explique-t-il. "Sur la forme, ça coince, même au sein d’une partie de nos militants. Comment pourrait-on dès lors séduire en dehors de notre base électorale ?" David Soors l’assure : il soutient toujours Georges-Louis Bouchez.